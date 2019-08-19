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Köydeki sünnet düğününde fayton sefası

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde sünnet olan torununa nostalji yaşatmak isteyen gurbetçi dede Mehmet Fidan, torununu taksi yerine fayton arabasıyla gezdirdi.

19.08.2019 10:24 Köydeki sünnet düğününde fayton sefası
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde sünnet olan torununa nostalji yaşatmak isteyen gurbetçi dede Mehmet Fidan, torununu taksi yerine fayton arabasıyla gezdirdi.

Faytonla sünnet çocuğu gezdirmenin çok eski bir gelenek olduğunu söyleyen Mehmet Fidan, bu geleneği tekrar canlandırmak amacıyla kendi adını taşıyan 8 yaşındaki torununa unutamayacağı bir gün geçirmesi ve farklı bir sünnet hatırası yaşaması için Simav ilçesinden fayton arabası kiralayarak köyde tur attıklarını ifade etti.

Köy içinde yapılan fayton gezisi diğer çocuklarında oldukça ilgisini çekti.(MA-EFE) - KÜTAHYA

Mehmet Fidan, Hisarcık, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

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