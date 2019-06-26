26.06.2019 14:35
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Köyden topladıkları maydanozları satıp harçlıklarını çıkarıyorlar

Mardin Kızıltepe ilçesinde 13 yaşındaki iki arkadaş, köyde topladıkları maydanozları kent merkezinde satıp harçlıklarını çıkarıyor.

Mardin Kızıltepe ilçesinde 13 yaşındaki iki arkadaş, köyde topladıkları maydanozları kent merkezinde satıp harçlıklarını çıkarıyor. Kızıltepe'ye bağlı Yüceli köyünde yetişen maydanozları toplayan Murat Aydın ve Miraç Eksik, okulların tatil olmasıyla birlikte aile bütçelerine katkı sağlamak için topladıkları maydanozları el arabasında gezdirip satmaya başladı. Destesini 1 liraya satan iki arkadaş vatandaşların da takdirini topladı. Köy tarlasında yetişen maydanozu sattıklarını ifade eden Murat Aydın, "Bahçeden getirdiğimiz maydanozu ailemizi geçindirmek için burada satıyoruz. Ailemizi geçindirmek ve onlara bir katkıda bulunmak için okullar tatil olduğunda geliyoruz. Okul açıldığında okulumuza devam ediyoruz" dedi.
(İHA)Köyden topladıkları maydanozları satıp harçlıklarını çıkarıyorlar
Kaynak: İHA
Yüceli , Murat Aydın , Mardin , Kızıltepe , Güncel

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