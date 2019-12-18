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KÖYDES çalışmaları değerlendirildi

Karabük'te, 2019 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında devam eden çalışmalar Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.

18.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:55KÖYDES çalışmaları değerlendirildi
'te, 2019 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında devam eden çalışmalar Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan KÖYDES İl Değerlendirme Toplantısına Vali Gürel'in yanı sıra Vali Yardımcısı Barboros Baran, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, KÖYDES Koordinasyon Birimi yetkilisi ile İl Özel İdaresi teknik birim müdürleri katıldı.

Toplantıda KÖYDES çalışmaları ile bir önceki toplantıda yapılması kararlaştırılan işlerin hangi aşamada olduğu ele alındı.

Yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemler konusunun da görüşüldüğü toplantıda, ilçeler arasındaki koordinasyon ve başta KÖYDES projeleri olmak üzere il genelinde yapılan yatırımların gerçekleşme oranları gözden geçirildi.

Toplantı Vali Fuat Gürel'in 2020 yılı KÖYDES hazırlıklarına başlanılması talimatı vermesi ile sona erdi. - KARABÜK

Meclis Başkanı, Barboros Baran, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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