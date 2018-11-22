Köydes Genel Kurulu Yapıldı

Lüleburgaz
'da Köylere Hizmet Götürme Birliği
(KÖYDES) Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Halk Eğitimi Merkezi
salonunda Kaymakam Mustafa Kaya
başkanlığında gerçekleştirilen genel kurulda, KÖYDES'in 2019 tahmini bütçesi 4 milyon lira olarak belirlenerek oy birliğiyle kabul edildi.
Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, genel kurulda, köylere yapılan çalışmaları değerlendirerek, muhtarın da istek ve sıkıntıları dinledi.
Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada, KÖYDES bütçesinden bu yıl 2 milyon 600 bin lira yatırım gerçekleştirildiğini söyledi.
Parke taş yapımı planlanan 16 köyden 10'unda çalışmanın bittiğini ifade eden Kaya, 6 köyde içme suyu isale hattı çalışmasının olduğunu, 2'sinin devam ettiğini söyledi.
Kaya, Özel İdare bütçesinden de 686 bin lira kaynak kullanıldığını aktardı.
Toplantıda ayrıca 2019 yılı yatırım programında yer alan çalışmalar okundu ve tahmini bütçe okunarak oylandı.
Köylere Hizmet Götürme Birliği,Lüleburgaz
22 Kasım 2018 Perşembe 10:44