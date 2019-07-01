01.07.2019 10:57
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"Köye dönüş" projesinde mutlu son

"Köye dönüş" projesinde mutlu son

Bursa'nın İnegöl ilçesinde "köye dönüş" projesinde arsa kuraları çekildi.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde "köye dönüş" projesinde arsa kuraları çekildi.

Hilmiye köyünde Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ürettiği 119 ada, 621 parselde bulunan 27 adet arsanın kura çekimi yapıldı. Oylat Çiftlik tesislerinde yapılan kuraya İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban , AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, Hilmiye Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Hilmiye Mahalle Muhtarı Alaattin Tetik ile arsa paylarını ödeyen üyeler katıldı. Çekilişte 3 farklı ebattaki arsa sahipleri kura ile belirlendi.

Başkan Alper Taban, "Şehirden köye dönüş ve bazı değerler anlamında kıymetli bulduğumuz bu proje çok güzel. Belediye olarak biz de bu konutların bulunduğu yerleşim alanına ulaşım, alt yapı ve buna benzer hizmetlerin yapılması için üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız" dedi.

Kura sonucu arsa sahiplerini tebrik edip hayırlı olmasını dileyen Taban, "Köy hayatının canlanmasında katkısı olacağını düşündüğümüz bu örnek projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BURSA
Kaynak: İHA
Alper Taban , Çiftlik , İnegöl , Bursa , Güncel

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