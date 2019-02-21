21 Şubat 2019, 11:41
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Korku Filmi Gibi! Vatandaş, Köpeğini Aç Kurtların Elinden Kurtardı

Ardahan'da sabaha doğru köye inen aç kurtlar, bağlı olan köpeğe saldırdı. Seslere uyanan köpeğin sahibi, kurtları kovalayarak köpeğini kurtardı.

Ardahan'da köye inen aç kurtlar, çoban köpeğine saldırdı. Ardahan'ın merkez köylerinden Orta Geçit köyünde saat 05.54 sıralarında bir evin kapısında bağlı olan köpeğe 4 kurt saldırdı.

"BOYNUNDA 3 DİŞ İZİ VAR"

Ev sahibi seslere uyanarak köpeğini kurtların elinden aldı. Ev sahibini kapıda gören kurtlar kaçarak uzaklaştı. Saldırıyı anlatan İsmail Aras, "Gece uyuyorduk. Daha sonra eşim kapıdaki sesleri duydu ve hırsız endişesi ile beni uyandırdı. Ben de ayakkabılarımı bile giymeden hızlıca dışarı koştum. Çıktığımda kapımızın önündeki köpeğimize üç kurdun saldırdığını gördüm. Sonra kurtların üstüne koştum, kurtlar da koşarak uzaklaştı. Köpeğimizin boynunda 3 diş izi vardı. Etrafı kolaçan edip geri eve döndüm" dedi.

KAMERA KAYDETTİ

Kurtların köpeğe saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ardahan, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA


YORUMLAR (19)
ÜMMÜHAN: dış güçler göndermiş olabilir o kurtarı
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FATİH: Onlarada tanzim satış yeri açsınlar
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DENİZ: Öyle de kurtlar ne yapsin, acliktan geliyorlar kis soguk yiyeyeck cok onlar da yasam mücadelesi veriyor.
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