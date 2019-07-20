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Köye inen ayının görüntüsü güvenlik kamerasında

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde imam lojmanının bahçesine giren ayı, güvenlik kamerasına yansıdı.

20.07.2019 13:19
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde imam lojmanının bahçesine giren ayı, güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçeye bağlı Güde köyünde imam lojmanının bahçesine giren ayının yiyecek aradığı anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Güde köyü muhtarı İbrahim Sarıer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahile 1 kilometre uzaklıkta bulunan köyde ayıların arı kovanları ile meyve ağaçlarına ve sebze bahçelerine zarar verdiğini söyledi.
Bu durumun son zamanlarda artış gösterdiğini belirten Sarıer, "Gün geçmiyor ki ayılar köye gelmesin. Arı kovanlarına saldırıyor, bahçelerimize zarar veriyorlar." dedi.
Son olarak köye akşam saatlerinde gelen bir ayının imam lojmanının önünden geçerken güvenlik kamerasınca görüntülendiğini anlatan Sarıer, gerekli önlemlerin alınması için yetkili kurumlara başvuruda bulunduklarını kaydetti. Köye inen ayının görüntüsü güvenlik kamerasında
Kaynak: AA
Kastamonu, İnebolu, Güncel

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