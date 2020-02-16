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Köye inen kurt sürüsünün içindeki köpeği görenler şaşkına döndü

Aksaray'da kurtlar köye indi. 6 kurt ile yanlarındaki köpeğin birlikte hareket ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

16.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:36

'da yiyecek bulmakta güçlük çektiği sanılan 6 kurt, Çimeliyeni köyüne indi. Bir çiftlikte kalan Yılmaz Koç, gece köpeklerin havladığını fark ederek, güvenlik kameralarından çiftliğinin önünde 6 kurt ile bir köpeğin geçtiğini gördü.

"KURTLARLA ADAPTE OLMUŞ"

Yaşadıklarını anlatan Yılmaz Koç, şunları söyledi: "Saat 03.00 sıralarında köpeklerimin havlaması üzerine kameralara baktım. Çiftliğimin dışında bir kurt sürücü ile bir tanede sürünün içinde köpek gördüm. Hayretler içinde kaldım. İlk kez böyle bir olaya şahit oldum. Kurtların içerisinde köpeğin gezmesi. İki gün önce de sabah 07.00'de kurt sürüsü yine gelmişti. O zaman sürünün içinde köpek yoktu. Bu köpek tahminin kurtlarla adapte olmuş ve onlarla geziyor. "

Köye inen kurt sürüsünün içindeki köpeği görenler şaşkına döndü

Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


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