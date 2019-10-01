Haberler » Güncel » Haber

Köyiçi Meydanı genişletilecek

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Köyiçi Meydanı'nda çalışmaların başladığını bildirdi.

01.10.2019 16:04Köyiçi Meydanı genişletilecek
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Köyiçi Meydanı'nda çalışmaların başladığını bildirdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Köse, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünden onayının alındığını, çalışmaların başladığını ve meydanın biraz daha genişletileceğini söyledi.

Köyiçi'nin Safranbolu'nun önemli bölgelerinden biri olduğunu ifade eden Köse, "Köyiçi mevkisinde gerçekleştireceğimiz çalışmaları neticesinde buranın çehresini daha da güzel bir hale getireceğiz. Bununla birlikte bir de Atatürk büstü yerleştirilecek. Daha önce de belirttiğimiz üzere geçmiş yıllarda kaldırılan Atatürk heykelini burada yaşayan vatandaşlarımız ile istişare ederek eski yerine koymaya karar verdik. Yapacağımız diğer çalışmalar ile Kösyiçi'ni eskiden olduğu gibi bir cazibe merkezi haline getireceğiz" diye konuştu.

Çalışmaların hızlı bir şekilde devam edeceğini kaydeden Başkan Köse, şunları kaydetti; "Tüm bunlarla beraber, kaldırım yenileme çalışmaları da devam etmekte. Amacımız sadece rutin hizmet anlayışı değil, vatandaş odaklı sosyal belediyecilik. Hizmetin en kalitelisini ve en iyisini hak eden değerli hemşehrilerime hak ettikleri hizmeti verebilmektir. Bunun içi var gücümüzle çalışıyoruz." - KARABÜK

Köyiçi Meydanı, Safranbolu, Elif Köse, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:45 Dha yurt bülteni-17
17:44 İÜ Diş Hekimliği Fakültesinin tahliyesine karar verildi (2)
17:44 İngiltere'den Malezya'ya kaçak gönderilen 3 konteyner çöp bulundu
17:44 Başkan Kılca, Karakayış caddesi esnafıyla buluştu
17:44 Türk Konseyi Genel Sekreteri, Kazakistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
17:43 Erdoğan tbmm 27. dönem yasama yılı acılış töreni sonrası soruları yanıtladı
17:42 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik...