Köyler arası futbol turnuvası çıkan kavga nedeniyle ikinci kez ertelendi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, geçen Ramazan Bayramı'nda çıkan kaövga nedeniyle ertelenen köy takımları arasındaki turnuva, çıkan yeni bir kavga nedeniyle bir kez daha ertelendi. Kaptaş köyündeki turnuvada, köy takımlarından birinin 2 futbolcusunun müsabakan men edilmesiyle başlayan gerginlik taraftarların da karışmasıyla tekme, soba ve yumruklu kavgaya dönüştü.Kaptaş köyünde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında Kocaali köyü ile Çayırlı köyü arasında oynanacak olan müsabaka öncesinde gerginlik yaşandı. Turnuva komitesi ile tartışan Kocaalispor'da oynayan 2 sporcu, kurallar gereği maçtan men edildi. Durumu öğrenen diğer futbolcular da komite ile tartışmaya başladı. Taraftarların da sahaya girmesiyle ortalık bir anda karıştı. Çoğunluğu kadın olan izleyiciler, ellerinde ki sopalarla komiteye saldırdı. Diğer futbolcu ve taraftarlar kavgayı ayırmak için araya girdi. Sinirini alamayan bazı oyuncular kale filelerini yırttı. Yaklaşık 15 dakika süren kavga Kocaali köyü oyuncuları ve taraftarlarının sahadan ayrılması ile son buldu.1 AY ÖNCE DE KAVGA YAŞANMIŞTIKaptaş Köyü'nde Ramazan Bayramı nedeniyle köyler arasında düzenlenen dostluk turnuvasında Abdi Köyü ile Üveyikli Köyü takımları arasında oynanan karşılaşmada oyuncuların birbirine sert girmesi yüzünden kavga çıkmış, çıkan olaylar nedeniyle turnuva ertelenmişti. Bugün oynanan turnuvanın diğer maçında tekrar kavga çıkması üzerine turnuva yeniden ertelendi.

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