Köyler de dezenfekte ediliyor

Körfez Belediyesi, dezenfekte işlemlerinin sadece şehir merkezinde değil, kırsal mahalleler olarak nitelendirilen köylerde de sürdürüyor.Körfez Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında mahalle statüsündeki köylerde de dezenfekte işlemlerine devam ediyor. Düzenli olarak temizlik işlemleri gerçekleştirilen köylerde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çöp konteynerleri ve halkın ortak kullanım alanları da dezenfekte ediliyor. Muhtarlarla birlikte ortak çalışma yürüttüklerini belirten yetkililer, vatandaşları da bilgilendirdiklerini belirterek, "Tedbirli olmaya, evde kalmaya, hijyen başta olmak üzere tüm kurallara uymaya devam etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.Çalışmalar kapsamında ayrıca Körfez Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü tarafından köy muhtarlarına hijyen malzemeleri dağıtıldı. Dezenfektan, maske ve kolonya gibi dezenfekte malzemeleri veren Muhtarlıklar Müdürü Özcan Efe, "Başkanımızın talimatı ile köy muhtarlarımıza da dezenfektan ürünlerini teslim ettik" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA