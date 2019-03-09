Köyler Sahalarına Kavuştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaağaç, Alefli, Dalca ve Kocakaymaz Mahallelerineyaptırılan sentetik çim yüzeyli ve toprak zeminli futbol sahalarının açılışını gösteri maçının başlama vuruşunu yaparak gerçekleştirdi. Tanıtım programına Başkanı Karaosmanoğlu ile birlikte Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Türkiye Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Satılmış,Ak Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, AK Parti Kandıra İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülnur Bayram, Karaağaç Mahalle Muhtarı Mehmet Elmacı,

Ballar Mahalle Muhtarı Yüksel Horos, Akçabeyli Mahalle Muhtarı Savaş Kesikbaş, Sepetçi Mahalle Muhtarı Hayri Çelik, Pınardüzü Mahalle Muhtarı Hasan Kangal, Çamkonak Mahalle Muhtarı Hasan Ekrem, Kefken Mahalle Muhtarı Zeynel Abidin Ekrem katıldı.

KÖYLERİMİZE YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK

Başkan Karaosmanoğlu konuşmasında köylerimizde müsait olanlarının çoğuna doğal veya sentetik çim yüzeyli futbol sahası yaptıklarını belirtti. Karaosmanoğlu, " Son 15 yılda köylerimizi yatırımlarımızla getirdiğimiz noktaya baktığımızda şehirlerden bir farkının olmadığını görüyoruz. Bu başarı bize güvenerek her seçimde büyük bir farkla bizi seçen halkımızındır. Bundan sonra da Köylere yönelik yatırımlar aralıksız devam edecek.Kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitelerini yükselttikçe göreceksiniz, şehirlerden köylerimize göçler olacak. Bu çalışmalarımız aynı zamanda geleceğin modern köylerini ve model şehir Kocaeli'nin temelini oluşturacaklardır" dedi.??

SPORU SEVEN GENÇLİK YETİŞTİRECEĞİZ

Tanıtımı gerçekleştirilen halı sahanın gençlerimizi spora yönlendirmede ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmada yardımcı olacağını da belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, "Gençlerimizi geleceğe hazırlarken zinde ve sporu hayatının tamamında seven bireyler olmalarını da önemsiyorum. Bu kapsamda şimdiye kadar amatör spor kulüplerimize 11 milyon lira malzeme yardım yaptık. Okullara yaptığımız malzeme yardımları, inşa ettiğimiz spor salonları ile gençlerimizin hem sağlıklı bir beden yapısına kavuşmasını, hem de zararlı alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlayacağız. Köylerimize spor kompleksi açarak genç yaşlı bütün hemşerilerimizin spor yapmaya ve sağlıklı bir ömür sürmeye teşvik ediyoruz" dedi.??

SİZE HİZMET ETMEKTEN MUTLULUK DUYDUK??

15 yıldır Kocaeli'ne hizmet etmekten mutluluk duyduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Yapılan bu hizmetlerin, yatırımların hepsi vatandaşlarımız içindir. İlimizi, ilçemizi ve köyümüzü daha modern, daha yaşanabilir, daha gelişip kalkınan bir hale getirmek için çalışıyoruz. Devletimizin imkanlarını en verimli şekilde kullanarak sizlere hizmet etmekten mutluluk duyduk, duymaya da devam edeceğiz. Bu halı sahanın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, köyümüze hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

BİRLİKTEN GÜZELLİK DOĞAR

Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirten Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, " Son 5 yılda başkanımla birlikte yaptığımız bir çok eser var. Bu da onlardan biri. Bunları yaparken büyükşehirle sağladığımız uyum sayesinde böyle güzellikler ortaya çıkıyor. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza Kandıra'ya yaptığı eşsiz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Karaağaç Mahallesine yapılan hizmetler için teşekkürlerini ifade eden Karaağaç Mahalle Muhtarı Mehmet Elmacı, "Başkanımız köylerimiz Avrupa'nın köylerini hedef koymuştu. Fakat bizim köyünüz Avrupa'nın köyünden de daha güzel oldu. Başkanımıza bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler