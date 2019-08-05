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Köylerde asfaltlama çalışmaları sürüyor

Kilis İl Özel İdaresi tarafından köylerin yollarına sıcak asfaltlama çalışmaları sürüyor.

05.08.2019 15:21 Köylerde asfaltlama çalışmaları sürüyor
Kilis İl Özel İdaresi tarafından köylerin yollarına sıcak asfaltlama çalışmaları sürüyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ile birlikte köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, asfaltlama çalışmaları planlanmış bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, "Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer birlikte sıcak asfaltlanan yollarda incelemelerde bulunduk. Bu yaz dönemini en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" dedi. - KİLİS

Kilis, Yaşam

Kaynak: İHA

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