Köylerde bulunan 16 metruk bina yıkıldı

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü talimatları doğrultusunda Nevşehir'in köylerinde bulunan metruk binaların yıkımlarına ilişkin çalışmalara başlanıldı.



Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, "İl Merkezimizde ve İlçelerimize bağlı köylerimizde bulunan metruk binalar, natamam inşaatlar gibi alanlar çoğu zaman alkol, uyuşturucu ya da bağımlılık oluşturan madde kullanımında elverişli ortam sunmakta olup, can güvenliği açısından da tehlike oluşturmaktadır. Bu durumun önüne geçilebilmesi için Valiliğimiz koordinesinde, Belediye Başkanlığı ve ilgili kurumlarımız işbirliğiyle yapılan tespit çalışmalarının ardından, 26 köyümüzde toplam 42 metruk binanın Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından, metruk ya da yarım bırakılan inşaatlarda gerekli önleyici ve engelleyici tedbirlerin alınarak, yıkılması gereken binaların yıkılmasına, ilimiz ve ilçelerimiz köylerinden başlanarak, bu binaların kullanımını engelleyecek, fiziki tedbirlerin aldırılması konusunda gerekli çalışmalara başlanıldığını ve şu ana kadar 16 metruk bina yıkıldı" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA