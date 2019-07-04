MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köylerde çöp toplama çalışması başlatıldı.



Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İŞ-KUR işbirliği ile toplum yararına yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, köylerdeki çöpleri temizlerken, evleri de ziyaret ederek çöp poşeti dağıtıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İŞ-KUR olarak toplum yararına olan bu projeyi gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Köylerdeki çöplerin toplanmamasının sorun oluşturduğunu aktaran Uzan, "Bu ilçeye geldiğim zaman köyleri dolaştığımda çöp sorununu tespit ettik. Çözüm için bazı öneriler geliştirmeye başladık. En sonunda da Köylere Hizmet Götürme Birliği ile İŞ-KUR arasında bir işbirliği yaptık. Bu kapsamda köylerimizin çöplerini toplamaya başladık. Kaymakamlık olarak da köylere hizmet aracı görevlendirdik. Düzenli olarak köylerimizdeki çöpleri toplamaya başladık. Haftada bir gün her köyümüze gidiyoruz" dedi.



Uzan, hem çöpleri topladıklarını hem de çöp poşeti dağıttıklarını, bu şekilde vatandaşların düzenli olarak çöplerini toplama imkanı olduğunu dile getirdi.



Arakonak köyünde yaşayan Zeynep Sarıdağ da, önceden çöplerin köyün içi ve etrafına atıldığını belirterek, "Köyümüz artık daha temiz. Böyle devam edilirse çok iyi olur. Yaklaşık bir haftadır Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından evlerimizin önünden çöplerimizin alınması çok güzel. Büyük memnuniyet duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA