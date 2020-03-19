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Köylerde dezenfeksiyon çalışması

Amasya İl Özel İdaresi tarafından, yeni korona virüsü(Kovid-19) önlemleri kapsamında köylerdeki kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

19.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:54
Köylerde dezenfeksiyon çalışması
Amasya İl Özel İdaresi tarafından, yeni korona virüsü(Kovid-19) önlemleri kapsamında köylerdeki kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Vali Dr. Osman Varol'un talimatlarıyla köy yerleşim yerlerindeki cami, cemevi, Kur'an kursu, okul, çocuk oyun alanları, muhtarlık ve benzeri alanlar ile çevreleri dezenfekte edildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, "Tüm köylerimizdeki kamusal alanlar İl Özel İdaremiz tarafından dezenfekte ediliyor. Kurallara uyarak bu salgına karşı mücadelemiz ulusal anlamda devam ederek ve başarılı bir süreç ile geçirilecektir" dedi.

Yurtlarda dezenfekte çalışması

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü de korona virüsü riskine karşı alınan tedbirler kapsamında, ilaçlama ekipleri yurtlarda, tesis ve gençlik merkezlerinde dezenfeksiyon çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Amasya, Güncel

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