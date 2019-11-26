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Köylerde kışa hazırlık

Erzincan'da havaların iyice soğumasıyla birlikte kışlık yakacak ihtiyaçlarını gidermeye çalışan vatandaşlar, hazırlıkları aralıksız sürdürüyorErzincan'da özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar, kışı rahat geçirebilmek için hazırlıklara devam ediyor.

26.11.2019 06:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 06:07Köylerde kışa hazırlık
'da havaların iyice soğumasıyla birlikte kışlık yakacak ihtiyaçlarını gidermeye çalışan vatandaşlar, hazırlıkları aralıksız sürdürüyor

Erzincan'da özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar, kışı rahat geçirebilmek için hazırlıklara devam ediyor. Geceleri soğuk havanın hakim olduğu son günlerde kış hazırlıklarına hız veren köy sakinleri, çetin kışa karşı önlem alıyor. Köy sakinleri, bölgede ve kentte çetin geçen kış aylarında evlerinde ısınmak için odun ve çalı-çırpı toplayarak, kışa hazır girmek istiyor.

Erzincan'ın Çağlayan beldesine bağlı köyde ikamet eden Kenan Toprak isimli vatandaş ise kış mevsimi hazırlıklarını sürdürdüklerini ve topladıkları kışlık odunları kimi zaman kucaklarında kimi zaman da traktörle evlerine getirdiklerini söyledi.

Toprak, "Kış hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kış hazırlığı olarak gıdaların yanında, yakacak ihtiyacını da düşünmeye başladık. Kış aylarında genelde çalı çırpı yakıyoruz. Ancak, havaların çok soğuk olduğu zamanlarda, ağaç dallarından temin ettiğimiz odunları yakıyoruz. Yakacakları bir yerde istif ediyoruz. Eğer kapalı bir yerimiz yoksa dışarıda istifleyip, üzerini de brandayla örtüyoruz. Kış aylarında da yakmaya başlıyoruz. Odunun yanında, çalı çırpı da getiriyoruz." diye konuştu. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA

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