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Köylerde mahsur kalan 194 hasta kar üstü araçlarla kurtarıldı

Erzurum'da son 5 ayda kar ve tipiden dolayı kapanan köy yollarında mahsur kalan 194 hasta kar üstü araçlarla kurtarıldı.

16.02.2020 14:35 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:36Köylerde mahsur kalan 194 hasta kar üstü araçlarla kurtarıldı
'da son 5 ayda kar ve tipiden dolayı kapanan köy yollarında mahsur kalan 194 hasta kar üstü araçlarla kurtarıldı.

Doğu Anadolu Bölgesinde Ekim 2019'dan berri devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarında mahsur kalan 194 hasta İl Sağlık Müdürlüğüne ait kar üstü araçlarla kurtarıldı. Mahsur kalanların 30'unu çocuk, 23'ünü hamile kadın, 131'ini ise düşme, kalp hastalığı, diyaliz, yüksek ateş, beyin kanaması ve genel durum bozukluğu yaşayan hastalar oluşturdu. Hastaların geneli kar üstü araçlarla kurtarılırken 1 hasta ise ambulans helikopterle kurtarıldı.

Öte yandan hasta haricinde il genelinde son 5 ayda kapanan yollarda mahsur kalan 335 araç ve bin 129 yolcu Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. - ERZURUM

Erzurum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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