Köylerde vatandaşlara maske dağıtıldı

Edirne 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında köylerdeki vatandaşlara maske dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri doğrultusunda, 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlara maske dağıtımına başlandı.

Edirne Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, yaptığı açıklamada, Edirne Valiliği koordinesinde Halk Eğitim Merkezleri ve Meslek Liseleri tarafından da maske üretildiğini söyledi.

Köylere götürülen maskelerin muhtar, aza ve köy imamından oluşan komisyon tarafından dağıtıldığını dile getiren Güler, Cumhurbaşkanlığından gelen ve kentte üretilen 600 bin maskenin kent merkezi, ilçeler ve köylerde dağıtılmaya devam ettiğini bildirdi.

"Köylülerimiz tedbirleri uyguluyor"

Edirne'nin Menekşesofular köyü muhtarı Şinasi Hayırlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy sakinlerini salgına karşı uyardıklarını ve tedbirler hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Valilik yetkililerinin köye getirdiği maskeleri, evleri tek tek gezerek dağıttıklarını anlatan Hayırlı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve valiliğimizin göndermiş olduğu maskeleri dağıttık ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı uyardık. Camimizin minaresinden vatandaşların önlem alması yönünde de anonslarda bulunuyoruz. Köylülerimiz tedbirleri uyguluyor. dedi.

Köyde görevli imam Muammer Akan da köylerde dezenfekte işlemlerinin de sürdüğünü belirterek, "Tedbirler en üst safhada uygulanıyor. Bu kapsamda camimizden de sıklıkla 'evde kal' anonsu yapıyoruz. İnşallah bu salgını hep birlikte mücadele ederek atlatacağız." şeklinde konuştu.

Köy sakinlerinden Sebahattin Hayırlı da maskeler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Edirne Valisi Ekrem Canalp'e teşekkür etti.

Salgından korunmak için dışarı çıkmadıklarını anlatan Hayırlı, genelgelere uyduklarını kaydetti.