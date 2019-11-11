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Köylerdeki altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı köylerde, altyapı ve çeşme sularının hat yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

11.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:44Köylerdeki altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor
'nın ilçesine bağlı köylerde, altyapı ve çeşme sularının hat yenileme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı Büyükaslıhanlar köyünde vatandaşlarımızın kullandığı mevcut çeşmelerin hat yenileme ve arazi yollarında belirli noktalarda yağmur suyu taşkın koruma çalışması çerçevesinde, geçişin daha rahat daha konforlu olmasını sağlamak amacıyla menfez çalışmaları Dumlupınar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından gerçekleştirildi" dedi.

Abbasoğlu, "Ayrıca Allıören köyünde belirli noktalardaki geçişlerde menfez çalışmaları kapsamında gerekli ebatlardaki büzlerin döşenmesi işi ve köyümüzde çevre düzenleme çalışmaları Dumlupınar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından yapıldı" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Kaynak: İHA

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