Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Köylerdeki sokak hayvanları unutulmadı

Korona virüsü nedeniyle sokağa çıkmaların azalmasının ardından Elazığ'da köylerdeki sokak hayvanları da unutulmayarak beslenmeye başlandı.

14.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:19
Köylerdeki sokak hayvanları unutulmadı

Korona virüsü nedeniyle sokağa çıkmaların azalmasının ardından Elazığ 'da köylerdeki sokak hayvanları da unutulmayarak beslenmeye başlandı.


Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüs nedeniyle tüm tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altı ile 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkmaları kısıtlanması ve kent genelinde olduğu gibi köylerde de bir çok kişinin de eve çekilmesiyle yoğunluk azaldı. Bu kapsamda Valilik koordinesinde Elazığ İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan ekipler de yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da beslemeye başlandı.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, "Hayvanların korana virüs şartlarında zorlu bir yaşam mücadelesi verdiklerini biliyoruz. İnancımıza göre tüm canlıların yaşamı kutsaldır. İl Özel İdaresi olarak hayvan sevgisine dikkat çekmek ve onların beslenmesine katkıda bulunmak amacıyla valimizin talimatları doğrultusunda böyle bir girişimde bulunuyoruz. Bu kapsamda temin ettiğimiz kedi ve köpek mamalarını görev alanımızda bulunan kırsal alanlara bırakmaya başladık" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Elazığ, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Haberler ›› Güncel ››Köylerdeki sokak hayvanları unutulmadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:53: DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Haber 18:53: Evden çıkamayan kadının tarlasını jandarma sürdü - Haber 18:52: Mustafakemalpaşa'da iki kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi (2) - Haber 18:52: Yunusemre'de 4 gün pazar kurulacak - Haber 18:52: Yığılca'da vatandaşın pazar ihtiyacı ayağına gidiyor - Haber 18:40: Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 15:59: ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı - Haberler