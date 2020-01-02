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Köylere, bir yılda 68 kilometre yol inşa edildi

2019 yılında Kocaeli genelindeki köylere 68 kilometre uzunluğunda asfalt ve beton yol inşa edildi

02.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:40 Köylere, bir yılda 68 kilometre yol inşa edildi

Hizmete sunduğu ulaşım projeleri ile 'de yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezleri kadar köy yollarına da önem veriyor. 2019 yılında da yoğun bir şekilde yol bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Daire Başkanlığı, il genelindeki köy yollarında 68 kilometre beton ve asfalt yol imalatını tamamladı. Yapılan çalışmalar ile köylerde yaşayan vatandaşların memnuniyeti kazanıldı.

KÖY YOLLARINA53 BİN TON ASFALT SERİLDİ

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 2019 yılı içerisinde şehir merkezlerinin yanı sıra kırsal kesimlerde de yoğun mesai harcadı. 2019 yılı yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında toplamda 53 bin ton asfalt serimi yapıldı.

42 KM BETON YOL İNŞA EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi il genelindeki bazı köy yollarının daha dayanıklı olabilmesi için beton yollar inşa ediyor. Bu çerçevede 2019 yılında köylerde 42 km beton yol inşa edildi. İnşa edilen beton yola 45 bin metreküp beton döküldü.


Kocaeli, Güncel

Kaynak: Bültenler

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