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Köylere ecza dolabı ve kitaplık

Edirne Valiliği İl Özel İdaresi köylerdeki ortak kullanım alanlarına ecza dolabı ve kitaplık montajına başladı.

07.10.2019 15:17Köylere ecza dolabı ve kitaplık
Edirne Valiliği İl Özel İdaresi köylerdeki ortak kullanım alanlarına ecza dolabı ve kitaplık montajına başladı. Ecza dolaplarında ilk yardım malzemeleri bulunurken kitaplıklara ise 100 temel eser serisi konularak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Edirne Valiliği İl Özel İdaresi, köy konakları ve köy kahvehaneleri gibi ortak kullanım alanlarına ecza dolabı ve kitaplık montajına başladı. Kitaplıklara ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik 100 temel eser serisi konulurken, ecza dolaplarında ise her türlü ilk yardım malzemesi vatandaşların hizmetine sunuldu. - EDİRNE

Edirne Valiliği, Güncel

Kaynak: İHA

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