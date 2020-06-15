Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye’ye satıyor

Bursa'da bin 600 rakımlı dağ köyünün başarısı herkese örnek teşkil ediyor. Kooperatif kuran Keles ilçesinin Sorgun köyü sakinleri, yaylada otlattıkları hayvanların sütünü doğal peynir haline getirip Türkiye'ye satıyor.

KİLOSUNU 35 LİRADAN SATIYORLAR

Dağ yöresinde bulunan köy, Bursa şehir merkezine 80 kilometre mesafede. Sorgun köyü havası ve birbirinden güzel yaylalarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Burada yaşayan köylüler, dağlarda otlattıkları hayvanlarından sağdıkları koyun ve inek sütleriyle köylerinde kurulan mandırada kendi peynirlerini kendileri yapıyor. Doğal yollarla yaylada otlayan hayvanların sütleriyle üretilen peynirler o kadar lezzetli ki, bu peyniri almak için birçok vilayetten köye insan geliyor. Köylüler günde 420 kilo peynir üretip bu peynirleri bir yıl olgunlaşmaya bırakıyor. Köylüler doğal peynirlerini kilosunu 35 liradan satıyor. 7 kilo sütten 1 kilo peynir ortaya çıkıyor.

KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR

Sorgun Derneği Başkanı Muharrem Ulutaş, "Köyümüzün yaylalarında üretilen peynirler tamamen doğal. Bin 600 rakımlı yaylalarda otlayan hayvanlardan sağdığımız sütle peynir yapıyoruz. Bu peynirler bir yıllık doğal olgunlaşmanın ardından satışa çıkıyor. Hemen kapışılıyor. Çünkü doğal ve çok lezzetli. Bu peynirleri köy kooperatifi olarak üretiyoruz. Birçok ilden köyümüze peynir almaya geliyorlar. Kilosu 35 lira" şeklinde konuştu.