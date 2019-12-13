Haberler » Güncel » Köylü kadınlar ile yabancı öğrenciler Roman havası oynayarak 'yerli malı'na dikkati çekti - Haber

Köylü kadınlar ile yabancı öğrenciler Roman havası oynayarak "yerli malı"na dikkati çekti

Kırklareli Üniversitesince "Yerli Malı Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Anadolu'yu okulumuza taşıdık" etkinliğinde, yabancı uyruklu öğrenciler ile köylü kadınlar yerel ürünlerini tanıttı.

13.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:54Köylü kadınlar ile yabancı öğrenciler Roman havası oynayarak
Üniversitesince "Yerli Malı Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Anadolu'yu okulumuza taşıdık" etkinliğinde, yabancı uyruklu öğrenciler ile köylü kadınlar yerel ürünlerini tanıttı.
Pınarhisar Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve köylüler tarafından yerli ürünlerin tanıtıldığı stantlar açıldı. Köylü kadınlar tarafından yapılan salça, peynir, yoğurt, tarhana çorbası, pekmez, köy ekmeği ile birçok yöresel kıyafet sunuldu. Üniversitede eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler de ülkelerine ait yöresel ürünleri tanıttı.
Etkinlikte öğrenciler ve köylü kadınlar zaman zaman Roman havaları eşliğinde oynadı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik gün boyu sürecek.
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Danışmanı Öğretim Görevlisi Mehmet Sali, AA muhabirine yaptığı açıklama, etkinlikte daha çok yerel kültüre odaklandıklarını söyledi. Etkinlikte öğrencilerin ve köylülerin bir araya geldiğini ifade eden Sali, "Günümüzde genç kuşakların yerel kültüre ve yerel değerlere biraz daha dikkati çekmeleri gerekiyor." dedi.
Öğrencilerden Yağmur Buse Bahçivanoğulları ise farklı ülkelerde ve farklı köylerde üretilen birçok yöresel ürünü tanıma fırsatı bulduklarını aktardı.
Endonezyalı öğrenci Şaharu Ramadan da etkinlikte ülkesinin kültürünü anlatmaya çalıştığını dile getirdi.
Evciler Köyü Muhtarı Ahmet Bodur ise yerel değerlerini tanıtmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kırklareli, Yerli Malı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:08 Bakan Gül: Değil ByLock, dumanla haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz - Haber
13:08 Rize-arazi kamulaştırma bedellerini protesto ettiler - Haber
13:08 İzmir'de iki okul kantininde şırınga çikolata tespit edildi - Haber
13:08 Diyarbakır'da 1 milyonun sahibi aranıyor - Haber
13:08 Ankara-barış pınarı bölgesi'nde terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri devam ediyor - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
09:34 Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti - Haber
13.12.2019 13:10:27