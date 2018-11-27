27 Kasım 2018, 15:00
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Köylü ve Ünlü, Başsavcı Uzun'u Ziyaret Etti

Köylü ve Ünlü, Başsavcı Uzun

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, yeni atanan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun’u ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, yeni atanan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun'u ziyaret etti.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun'u, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde de bulunuldu.

Kastamonu'ya yeni atanan Başsavcı Uzun'a, Köylü ve Ünlü hayırlı olsun temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi. - KASTAMONU
27 Kasım 2018 Salı 15:00