Köylü ve Ünlü, Başsavcı Uzun'u Ziyaret Etti

27 Kasım 2018 Salı 15:00



27 Kasım 2018 Salı 15:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, yeni atanan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun'u ziyaret etti.Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun'u, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde de bulunuldu.Kastamonu'ya yeni atanan Başsavcı Uzun'a, Köylü ve Ünlü hayırlı olsun temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi. - KASTAMONU