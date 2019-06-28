28.06.2019 15:29
Haberler » Güncel » Haber

Köylüden sopalı yılan operasyonu

Köylüden sopalı yılan operasyonu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, taş evin duvarına çıkarak pencereden içeri girmeye çalışan yılan, köylüler tarafından sopa ile vurularak etkisiz hale getirildi.

Isparta 'nın Eğirdir ilçesinde, taş evin duvarına çıkarak pencereden içeri girmeye çalışan yılan, köylüler tarafından sopa ile vurularak etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Eğirdir ilçesine bağlı Bağıllı köyünde yaşandı. Köyde bir evin duvarında görülen yılan için köylüler seferber oldu. O anlarda yaşananlar ise bir köylü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, eline uzun sopa alan köylülerden biri, taş evde penceresinden içeri girmek üzere olan yılanı vurarak etkisiz hale getirdi.

Kısa süre sonra duvardan aşağı düşen yılan, bölgeden kaçarak uzaklaştı. Yaşanan olaydan sonra yılanın ölüp ölmediği ise bilinmiyor. - ISPARTA
Kaynak: İHA
bağıllı , ısparta , eğirdir , yılan , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:58 - Mississippi Taşkınlarının Hasar Maliyeti 2 Milyar Doları Aşacak
16:58 DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4
16:58 Çantasını alan kapkaççıları kovalarken düşünce ayağı burkuldu
16:58 Boşandığı eşini sokak ortasında öldürdü (2)
16:58 Yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı
16:58 Bitlis merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu
16:58 Kırşehir UMKE ekibi eğitim kampına katıldı