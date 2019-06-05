Köylüler 200 yıldır köy odasında bayramlaşıyor

İhsaniye
ilçesine bağlı Hacıbeyli
köyü sakinleri, yaklaşık 200 yıldır köy odalarında bayramlaşıyor.
Hacıbeyli'de aileler, bayram namazından sonra evlerinde hazırladıkları yemekleri köy odalarına götürüyor.
Özenle hazırlanan yemekler yendikten sonra köy odası bayramlaşma düzenine hazırlanarak, odanın en yaşlı üyesinden başlanarak, sırayla bayramlaşılıyor.
Köy odalarının yaşlılarından Süleyman Çayır, Hacıbeyli köyünün bayramlaşma geleneğinin yaklaşık 200 yıllık olduğunu söyledi.
Çayır, her dini bayramda köy odalarında bayramlaşma kültürünün yaşatıldığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Sabah
camide hep beraber bayram namazını kılarız. Köyümüzde sülalelerimize göre yaklaşık 15 köy odamız var. Evlerimizde hazırlattığımız yöresel yemeklerimizi odalarımıza getirerek, hep beraber yeriz. Daha sonra odamızı bayramlaşmaya hazır hale getiririz ve hep birlikte bayramlaşırız."
Kendi odalarından sonra da köydeki diğer odaları tek tek gezdiklerini aktaran Çayır, geleneklerinin sonraki nesillerce yaşatılmasını istediklerini vurguladı.
Ahmet Vermez de geleneklerinin yaşayan bir kültür hazinesi olduğunu ve yaşatılması için ellerinden gelini yaptıklarını ifade etti.
Kaynak: AA
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