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Köylüler çaylarını 1 metre mesafe aralıklarla içiyor

Türkiye'de korona virüs ile mücadele kapsamında aranızda bir metre mesafe olmalı açıklamasının ardından Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Eskiyaylacık köyünde bahçede çay içen vatandaşlar aralarına bir metre mesafe koymaları dikkatlerden kaçmadı.

21.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:03
Köylüler çaylarını 1 metre mesafe aralıklarla içiyor

Türkiye 'de korona virüs ile mücadele kapsamında aranızda bir metre mesafe olmalı açıklamasının ardından Nevşehir 'in Gülşehir ilçesine bağlı Eskiyaylacık köyünde bahçede çay içen vatandaşlar aralarına bir metre mesafe koymaları dikkatlerden kaçmadı.


Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkarak tüm dünyayı tehdit eden korona virüsüne karşı Türkiye'de de mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından özellikle yaşlı ve kronik hastaların dışarı çıkmamaları ve lokantalarda masalar arasında en bir metre mesafe olmalı açıklamasının ardından vatandaşlarda harekete geçti. Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Eski Yaylacık köyünde bahçede çay içmeye çıkan köylüler de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çağrılar karşısında çay sohbetlerine aralarına bir metre mesafe koyarak içmeleri dikkatlerden kaçmadı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Gülşehir, Nevşehir, Türkiye, Güncel

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