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Köylüler, dev Türk bayrağını köyün en tepesinde dalgalandırdı

Siirt kent merkezine bağlı Bayraktepe köyünde vatandaşlar, Türk bayrağını köyün en tepesine yerleştirerek dalgalandırdı.

28.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:01 Köylüler, dev Türk bayrağını köyün en tepesinde dalgalandırdı
kent merkezine bağlı Bayraktepe köyünde vatandaşlar, Türk bayrağını köyün en tepesine yerleştirerek dalgalandırdı.

Siirt kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Bayraktepe köyünde yaşayan vatandaşlar, yaptırdıkları Türk bayrağını el birliğiyle köyün en tepesindeki direğe bağlayarak göndere çekti. 36 metre uzunluğunda bayrak direği ve eni 15 metre uzunluğunda olan Türk bayrağı köylülerin de yardımıyla en tepeye çıkarıldı. Büyük bir özenle asılan Türk bayrağı, köyün en tepesinde dalgalandırılmaya başlandı.

Siirt Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, köy meydanına 36 metrelik bir direk dikip, 15 metrelik Türk bayrağı çektiklerini, köyün etrafını saran dağların en tepesinden bile rahatlıkla seçilen Türk bayrağının, gölgesi ile köylülere huzur verdiğini dile getirdi. Şehitoğlu, "17 Kasım 1994 günü köyümüze baskın yapıldıktan sonra bizler bu bayrakları daha da yükseklere dikmeye ant içtik" dedi. - SİİRT

Siirt, Güncel

Kaynak: İHA

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