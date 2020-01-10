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Köylüler, içme suyu şebekesini kendi imkanlarıyla onardı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kandilli köyü sakinleri, yaklaşık 1 ay önce düşen çığ nedeniyle arıza yapan içme suyu şebekesini kendi imkanlarıyla onardı.

10.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:03Köylüler, içme suyu şebekesini kendi imkanlarıyla onardı

HAKKARİ'nin ilçesine bağlı köyü sakinleri, yaklaşık 1 ay önce düşen çığ nedeniyle arıza yapan içme suyu şebekesini kendi imkanlarıyla onardı.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kandili köyünün içme suyu şebekesinde, yaklaşık 1 ay önce düşen çığ nedeniyle arıza meydana geldi. Susuz kalan köylüler de yeni bir çığ tehlikesine rağmen, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta, arızanın bulunduğuoluştuğu yere gitti. Arızayı 4 saatte tamir etti. Köylüler, o anları ise cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Öte yandan bölgede kapalı olan yollar karla mücadele ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonunda ulaşıma açıldı.



Yüksekova, Kandilli, Güncel

Kaynak: DHA

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