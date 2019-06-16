16.06.2019 09:56
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Köylüler İmece Usulü Tırpanla Ot Biçiyor

Köylüler İmece Usulü Tırpanla Ot Biçiyor

Kaynak: DHA
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