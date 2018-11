Köylüler Kediler İçin Bir Araya Geldi

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:33



Köylüler kediler için bir araya geldi Elazığ 'da bir köyde daha önce kediler için cami çıkışı para toplayan köy sakinleri, şimdi de hayvanların kışı rahat geçirmesi için soğuk geçirmeyen straforlu kutulardan ev yaparak belirle noktalara yerleştirdiELAZIĞ - Elazığ'da bir köyde daha önce kediler için cami çıkışı para toplayan köy sakinleri, şimdi de hayvanların kışı rahat geçirmesi için soğuk geçirmeyen straforlu kutulardan ev yaparak belirle noktalara yerleştirdi. Ağın ilçesine bağlı 150 hanelik Beyelması köyü sakinleri hayvanlar için örnek çalışmalara imza atıyor. Beyelması köyünde nüfus yazın 400 iken kışın 15'e kadar düşüyor. Kışın fazla kişinin kalmadığı köyde kedilerin ortada kalmaması için köy sakinleri, önce camide mama alımı için yardım topladı şimdi de kedi evleri yaparak belirli noktalara yerleştirdi.Soğuk geçirmeyen Straforlu kutular temin eden köylüler, hazırladıkları 3 blok halindeki 30 kedilik yuvayı köy camisinin önüne koydu. Kar yağmadan köy halkı, her gün kedi evlerinin önüne mama ve su bırakarak şimdiden yuvalara hayvanları alıştırmayı başardı."Kediler kedievine alıştı"Yazın nüfuslarının 400 n olduğunu bu ay itibariyle 15'e düştüğünü belirten köy sakinlerinden emekli öğretmen Vedat Atalay, "Dolayısıyla köydeki yaban hayvanları, beslenmede ve barınmada çok güçlük çekiyor. Hatta kışın gıdasızlıktan, soğuktan donan kediler ve köpekler vardı. Köyümüz bu konuda çok duyarlı. Bir gün Cuma namazı çıkısı arkadaşımızın bir tanesi, kedilere mama alınması konusunda cemaatten yardım istedi. Cemaatin bütün üyeleri yardımı seve seve karşıladılar. O zaman yaklaşık 7 paket mama alındı. Ancak kışın barınacakları yer de önemliydi. Barınma evleri yapalım dedik. Önce ahşap evler düşündük. Sonradan çok nizami ve çok güzel kedi evleri olabilecek kutuları temin ettik. Köyümüz halkı da bu konuda her türlü imkanı seferber ederek, kedi evlerinin yerine konulması, kedilerin evlerine alıştırılması konusunda çalıştılar. Kedilere sevgi gösterdiler, onları yemleyip alıştırdık"dedi.Kedilerin kışın rahat bir ortamda kışı geçirecekleri ve sıcak bir yuvaya sahip oldukları için köyde herkesin mutlu olduğunu aktaran Atalay, köyde yaşamayan başka illerdeki hemşerilerinden de manevi olarak büyük destek gördüklerini kaydetti."Kedievlerine her gün 1-2 yeni kedi daha katılıyor"Kedi evlerinin 3 blok halinde olduğunu aktaran Atalay, "Her bloka 10 kedi sığıyor, 30 kedilik kedi evlerimiz mevcut. Mahallelere göre kedi sayıları farklı. Ancak kedi evlerini bıraktığımız yerlere her gün bir iki kedi daha katılıyor. Bu sayının kısa süre içerisinde yaklaşık 30'a çıkacağını tahmin ediyoruz. Diğer mahalledeki kediler de bir noktada toplanarak hem birbirleriyle samimi bir ortam oluşturmaları bakımından hem de onların bakımı, yemlerinin verilmesi konusunda ilgili arkadaşların rahatlıkla o görevleri yapmaları sağlaması bakımından birkaç yere değil de iki yere bu evleri koymayı düşündük. O da kedilerimizin rahatlıkla girip çıkmalarını ve sağlıklı, sıcak ortamda yaşamalarını sağlayacaktır"ifadelerini kullandı."Hayvanlar koruma altına alınmış olur"Kedi evleri uygulamasını yaptıklarını ve bu konuda herkesin duyarlı olması gerektiğini dile getiren köy sakinlerinden Necmettin Dilek ise, "Kedilere barınak konusunu hep düşünüyorduk. Arkadaşlarımız kışın soğuktan etkilenmeyen strafor'dan kedi evlerini düşündü. Kediler soğuktan korunsun diye kolay açılabilir kapılar da düşünüldü. O da ayrıca bir incelik. Kedi evleri köyümüz için çok iyi oldu. Çünkü kışın hayvanlar sahipsiz kalıyor. Onun için hayvanlar en azından koruma altına alınmış olur. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını istiyoruz" diye konuştu.