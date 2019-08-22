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Köylüler kendi köprülerini kendileri yaptı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde köylülerin katkılarıyla yapımına başlanan arazi köprüsü inşaatının tamamlandığı bildirildi.

22.08.2019 12:18 Köylüler kendi köprülerini kendileri yaptı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde köylülerin katkılarıyla yapımına başlanan arazi köprüsü inşaatının tamamlandığı bildirildi.

Köylülerin katkılarıyla Örenyolu Mevkiinde mevkiinde bulunan dere üzerinde 10 gün önce yapımına başlanan köprünün 32 bin TL'ye mal olduğunu belirten Köy Muhtarı Erdoğan," Eski Emet yolu ile dere yatağını birleştirecek olan köprünün hizmete girmesiyle çiftçilerimiz arazilerine daha kolay ulaşabileceklerdir. Genişliği 5 metre olan köprü sayesinde biçerdöverlerin geçişi kolaylaşacak ve çalışma sahaları artmış olacak. Köprünün yapımına katkıda bulunan köy halkına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Köprü inşaatı alanında incelemelerde bulunan Kaymakam Hasan Musab Okatan, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Okatan'ın incelemelerine Kaymakamlık Yazı İşleri Müdür Ali Köse ve İlçe Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul'da katıldı. - KÜTAHYA

Hasanlar, Hisarcık, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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