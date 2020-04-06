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Köylüler kendilerini karantinaya aldı

Korona virüsü salgını nedeniyle merkeze bağlı Sarıkaya Köyü sakinleri aldıkları karar ile köyün giriş ve çıkışını kapatarak kendilerini karantinaya aldı.

06.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:10
Köylüler kendilerini karantinaya aldı
Korona virüsü salgını nedeniyle merkeze bağlı Sarıkaya Köyü sakinleri aldıkları karar ile köyün giriş ve çıkışını kapatarak kendilerini karantinaya aldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle köylerini ve köy sakinlerini virüsten korumaya çalışan Adıyaman Merkeze 45 Kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkaya (Çige) Köyü halkı aldıkları karar ile köyün giriş ve çıkış noktalarını kapattı. Köyün giriş ve çıkış noktalarını ağaçlarla, çalılar ve taşlarla kapatan köylüler, salgın bitene kadar kimseyi köylerine kabul edemeyeceklerini belirttiler. Köylüler aynı zamanda herkesi evde kalmaya davet ederek yapılan uyarılara da uymalarını istediler.
(Cihan Kizir/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Sarıkaya, Güncel
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