Köylüler kooperatif kurdu
Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Düşecek köyünde, 'Sınırlı Sorumlu Düşecek Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin genel kurulu yapıldı.
12.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:13
Kütahya 'nın Emet ilçesine bağlı Düşecek köyünde, 'Sınırlı Sorumlu Düşecek Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin genel kurulu yapıldı.
Emet İlçesi Düşecek Köyünde köylülerin isteği üzerine köy muhtarlığı tarafından ilgili makamlara müracaat yapılarak, köyde orman iş gücü, tarımsal faaliyetleri devletin imkanları ile üreticinin güçlerinin yerinde ulaşması için, Düşecek Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruluş genel kurulu yapıldığı bildirildi.
Düşecek Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu başkanlığına tüm üyelerin oylarıyla Yusuf Bütün'ün seçildiği açıklandı.
Başkan Yusuf Bütün, "Kooperatifimizin ilk genel kuruluna duyarlılık gösteren Düşecek köyü çiftçilerine, üreticilerine teşekkür ederim. Genel kurul, öncelikle Düşecek köyümüze, orman iş gücü, hayvancılık ve tarım üretimi yapan fedakar çiftçilerimize hayırlı olsun. Yönetim kurulumuz ile el birliği ile kalkınmak için çalışacağız "dedi. - KÜTAHYA
Emet İlçesi Düşecek Köyünde köylülerin isteği üzerine köy muhtarlığı tarafından ilgili makamlara müracaat yapılarak, köyde orman iş gücü, tarımsal faaliyetleri devletin imkanları ile üreticinin güçlerinin yerinde ulaşması için, Düşecek Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruluş genel kurulu yapıldığı bildirildi.
Düşecek Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu başkanlığına tüm üyelerin oylarıyla Yusuf Bütün'ün seçildiği açıklandı.
Başkan Yusuf Bütün, "Kooperatifimizin ilk genel kuruluna duyarlılık gösteren Düşecek köyü çiftçilerine, üreticilerine teşekkür ederim. Genel kurul, öncelikle Düşecek köyümüze, orman iş gücü, hayvancılık ve tarım üretimi yapan fedakar çiftçilerimize hayırlı olsun. Yönetim kurulumuz ile el birliği ile kalkınmak için çalışacağız "dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
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