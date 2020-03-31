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Köylüler salgına karşı tedbir aldı

Korona virüsü dolayısıyla Adıyaman'ın Yazıbaşı Köyü sakinleri, köyün giriş ve çıkışını kapatarak sağlıklarını güvende tutmaya çalışıyorlar.

31.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:59
Köylüler salgına karşı tedbir aldı
Korona virüsü dolayısıyla Adıyaman 'ın Yazıbaşı Köyü sakinleri, köyün giriş ve çıkışını kapatarak sağlıklarını güvende tutmaya çalışıyorlar.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını sonrasında harekete geçen Adıyaman merkeze 17 kilometre mesafede bulunan Yazıbaşı (Azikan) köyü sakinleri, köyün giriş ve çıkış noktalarını kapatarak kimseyi köye almamaya başladı. Kendilerini ve köyü korona virüsüne karşı korumaya çalışan köylüler, salgın bitene kadar kimseyi köye almayacaklarını belirttiler. Köyde her hangi bir salgının yaşanmaması için tedbirli davranan köylüler, salgının tamamen ortadan kalkması sonrası köyün giriş ve çıkışlarını açacaklarını söylediler. - ADIYAMAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Yazıbaşı, Adıyaman, Güncel
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