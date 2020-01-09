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Köylüler seferber oldu

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzaymır hastası Fatma Topaloğlu, jandarma, AFAD ve köy halkının seferberliği sayesinde bulundu.

09.01.2020 22:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:58Köylüler seferber oldu
'nin ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzaymır hastası Fatma Topaloğlu, jandarma, AFAD ve köy halkının seferberliği sayesinde bulundu.

Lalapaşa ilçesinde Alzaymır hastası Fatma Topaloğlu'nun (80) evine dönmemesi üzerine, yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İz takip köpekleri kullanan jandarma ile AFAD ekipleri ve vatandaşlar gece boyunca arama yaptı. Evinin 4 kilometre uzağındaki arazide yapılan çalışmanın ardından bulunan Topaloğlu'nun halsiz ve yorgun olduğu görüldü. Topaloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - EDİRNE

Lalapaşa, Jandarma, Edirne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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