Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Köylüler Teke Deresi'ndeki kirliliğe tepki gösterdi - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde köylüler, Teke Deresi'ndeki kirliliğe tepki göstermek için toplandı.

03.05.2020 16:01 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:04
Kırklareli'nde köylüler, Teke Deresi'ndeki kirliliğe tepki göstermek için toplandı.
Çevre köylerden, Babaeski ilçesine bağlı Haznedar Köyü'ne giden vatandaşlar, dere etrafında bir araya geldi.
Dereden yayılan koku nedeniyle dere kenarında durmakta güçlük çeken vatandaşlar, dereyi kirleten firmalara ve yetkililere çağrıda bulundu.
Köy muhtarı Yusuf Yaşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Teke Deresi'nin, çevre köylerin ortak sorunu haline geldiğini söyledi.
Yaklaşık 1,5 yıldır derenin renginin değiştiğini ve etrafa kötü kokular yayıldığını aktaran Yaşa, köyde sulama yapamadıkları için çiftçilik ve hayvancılığın azaldığını vurguladı.
Deredeki kirliliğin, İnece Belediyesi arıtma tesisinden kaynaklandığını ifade eden Yaşa, "Bu konuda daha önce yetkililerden yardım beklemiştik, şimdi daha çok yardım bekliyoruz. Biz köyde tarım yapmaya çalışıyoruz. Bu dereden akan suyla tarım yapılamaz. Tarım yapılamadığı yerde hayvancılık yapılamaz. Biz bu konuda yardım bekliyoruz. Derede artık balık kalmadı. Sinek dahi kalmadı, kurbağa bile kalmadı." diye konuştu.
Teke deresinin geçtiği köylerden Dokuzhöyük'ün muhtarı Adem Balsak da çiftçiler olarak dereden dolayı çok büyük kayıplar yaşadıklarını belirtti.
Bu yıl mevsimlerin de kurak geçtiğini anımsatan Balsak, barajdan da su salınmadığı için tarım topraklarının sulanamaz hale geldiğini söyledi.
Deredeki suyu da kirlilikten dolayı kullanamadıklarını bildiren Balsak, "Bu derenin kenarında en kıymetli topraklarımız, arazilerimiz var. Burada ürünler üretilecek ve vatandaşın sofrasına gelecek. Dere bu şekildeyken üretici de vicdanen kabul edip ekemiyor. Bazı kurumlara tutanaklar tutturduk fakat bugüne kadar hiçbir sonuç elde edemedik. Yetkililerin bu konuyu önemsemesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Köy sakinlerinden Aykut Yavuz dereden ağır koku yayıldığını aktararak, buna çözüm bulunmasını istedi.
Kırklareli Kırmızı Et Üreticileri Başkanı Şevket Birinci de, dereden su içen hayvanların ya da hububatların tüketilmesi halinde kansere yol açabileceğini ileri sürdü.
Tepkiler üzerine Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri dereden numune alarak inceleme başlattı. Köylüler Teke Deresi’ndeki kirliliğe tepki gösterdi - KIRKLARELİ

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Babaeski, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Haberler
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Okullar 1 Haziran’da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
İlahiyatçı Döngeloğlu’nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz Haberler
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Haberler››Güncel››Köylüler Teke Deresi'ndeki kirliliğe tepki gösterdi - KIRKLARELİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:00: Seyyar satıcının arabasını kurtarma mücadelesi - Haber 19:00: Motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 18:58: Manisa'da hasta nakli yapan ambulans devrildi - Haber 18:58: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haber 18:57: Erzurum'da sessiz kalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi - Haber 18:39: Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz - Haber 18:21: Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları - Haber 17:48: Batman'da bir evi böcekler istila etti - Haber 15:39: Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz - Haber 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin