Haberler » Güncel » Köylüler, Türk bayrağını köyün en tepesinde dalgalandırdı

Köylüler, Türk bayrağını köyün en tepesinde dalgalandırdı

Siirt kent merkezine bağlı Meydandere köyünde vatandaşlar, Türk bayrağını köyün en tepesine yerleştirerek dalgalandırdı.

08.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:12 Köylüler, Türk bayrağını köyün en tepesinde dalgalandırdı
kent merkezine bağlı köyünde vatandaşlar, Türk bayrağını köyün en tepesine yerleştirerek dalgalandırdı.

Siirt kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Meydandere köyünde yaşayan vatandaşlar, İl Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın hediye ettiği Türk bayrağını traktör yardımıyla köyün en tepesindeki direğe bağlayarak göndere çekti. 15 metre uzunluğunda bayrak direği ve eni 7 metre uzunluğunda olan Türk bayrağı köylülerinde yardımıyla en tepeye çıkarıldı. Büyük bir özenle asılan Türk bayrağı, köyün en tepesinde dalgalandırılmaya başlandı.

Köy sakinleri Türk bayrağını hediye eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'a teşekkür etti. - SİİRT

Meydandere, Jandarma, Siirt, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım'da Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı
14:40   Afyonkarahisar ata'nın huzuruna çıkmak için 630 kilometre pedal çevirecekler
14:40   Kırgızistan'da bir kafede patlama 15 yaralı
14:40   Balıkesir gürültü yaptığı için şikayet ettiği komşusu tarafından vuruldu
14:17   Son dakika: Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama: İyi hazırlık yapıyoruz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
13:56   Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4
13:31   Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor
13:16   Servis aracıyla Eylül'ün ölümüne neden olan şoför, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 14:41:49