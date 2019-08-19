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KÖYLÜLER YARALARINI SARIYOR
19.08.2019 16:14
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Kaynak: DHA
9 yıl boyunca tecavüze uğradıktan sonra intihar eden Emre'nin sapık akrabası tutuklandı
HDP, İçişleri Bakanlığının kayyum kararıyla ilgili dava açmaya hazırlanıyor
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