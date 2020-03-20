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Köylülerden doğal karantina; 'hurdacı ve satıcı' giremiyor

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Büyük Sarıkaya köyü halkı, Korona virüse karşı aldıkları önlemle dikkat çekti.

20.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:42
Köylülerden doğal karantina; 'hurdacı ve satıcı' giremiyor
Kırıkkale 'nin Bahşılı ilçesine bağlı Büyük Sarıkaya köyü halkı, Korona virüse karşı aldıkları önlemle dikkat çekti. Mahallelilerce köylerinin girişine 'Korona virüs nedeni ile seyyar satıcı, hurdacı, dilenci giremez' yazılı pankart asıldı.

Kırıkkale merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan toplamda kışın 200, toplamda ise 700 kişini yaşadığı Büyük Sarıkaya köyü sakinlerinin Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Korona virüse (Kovid-19) karşı aldıkları tedbir örnek oldu. Muhtarlık, tüm köyleri tek tek gezerek satış yapan hurdacı, seyyar satıcı gibi tanımadıkları şahıslara karşı önlem alarak köyün girişine 'Korona virüs nedeni ile seyyar satıcı, hurdacı, dilenci giremez' yazılı pankart astı. Mahalleliler uzmanların 'herkes kendi OHAL'ini ilan etsin' uyarılarına da kulak vermiş olurken 'virüs taraması' bahanesiyle dolandırıcılık yapanların da önünü kesti.

"Köylünün sağlığından biz sorumluyuz"

Köylünün sağlığından sorumlu olduklarını anlatan Büyük Sarıkaya köyü muhtarı Cemal Karayel, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye genelinde başlatmış olduğu Korona virüsü tedbirleri kampanyasını Sağlık Bakanlığımız devam ettirip büyük önlemler aldı. İlimizde de Valimiz büyük önlemler aldı ve biz Valimizi biz kendimize örnek aldık. Onun yolunda biz gidiyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz köy muhtarı olarak. Köylü bizi seçtiyse biz de köylümüzün sağlığından sorumlu olacağız" dedi.

"Çok şanslı bir yerde yaşıyoruz, virüsün geleceğini sanmıyoruz"

Köydeki önlemler hakkında bilgiler aktaran Karayel, "Su depolarımızı klorlatıyoruz. Çöplerimizi atıyoruz. Cami tuvaletlerini lavabolarını temiz tutup sabunlarını koyuyoruz. Elimizden gelen bütün imkanları kullanıyoruz. Zaten bu temiz havalara Korona virüsün geleceğini de tahmin etmiyoruz. Çok şanslı bir yerde yaşıyoruz. İlimizde de yok çok şükür. Bu da bizi sevindiriyor" diye konuştu.

"Tedbir amaçlı yabancı almıyoruz"

Yabacı insanları köylerine almadıklarını vurgulayan Karayel, "Şimdi hurdacı, dilenci bu virüsü taşıyor anlamına gelmiyor. Biz köyümüzde tedbir amaçlı dışarıdan gelen yabancıyı içeri sokmuyoruz, sağlık açısından. Bu adamları da töhmet altında bırakmıyoruz. Toptancı olsun hurdacı olsun dilenci olsun bu tür kişileri köye sokmamaya karar aldık. Gelenler oldu biz onları geri gönderdik. Ben köydeki komşuların hepsine söyledim. Dedim ki 'gelenleri hep birlikte gönderelim. Hepsini ben görmeyebilirim. Sizin gördüklerinizi de siz geri gönderin. Zor durumda kalmayalım.' Hep birlikte köyümüzü koruyalım" şeklinde konuştu.

"Fırsatçılara da dikkat edelim"

Köylülere de tavsiyelerde bulunan Karayel, "Bazı fırsat düşkünleri var. Ben Sağlık Bakanlığından geliyorum işte Korona virüsü için ateşinizi ölçerim diye. Aslında bunlar hırsız. Onlara kapınızı açmayın. Kışın az adam var. Köyümüzde 200 üzerinde insan yaşıyor. Ama yazın burada 700'ü geçiyor" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler : Kırıkkale, Sarıkaya, Bahşılı, Güncel

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