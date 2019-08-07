Köylülerden imece usulü temizlik

Demirköy
ilçesine bağlı Balaban
köyünde bazı günübirlik turistler ile piknikçilerin kirli bıraktığı ileri sürülen ormanlık alanı köylüler imece usulü temizledi.
Köy muhtarı Cavit Yalçındağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kirletilen ormanların köylüler tarafından temizlendiğini söyledi.
Köyün yaz döneminde tabiat varlıkları ve doğal zenginlikleri dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olduğunu ifade eden Yalçındağ, bazı günübirlik ziyaretçilerin ormanlarda piknik yaparak çöplerini bıraktıklarını belirtti.
Turizm açısından köyün önemli bir bölgede bulunduğunu aktaran Yalçındağ, şöyle konuştu:
"Önemli bir bölgeye sahibiz ve kirli bırakılan alanlar hiç bize yakışmıyor. Köylülerimiz de imece usulü turistlerin ve piknikçilerin kirli bıraktığı ormanları temizledi. Çöpleri toplayarak imha etti. Çevreye atılan çöp yığınlarını önlemek amacıyla 10 adet çöp konteyneri temin ettik ve gerekli yerlere yerleştirdik. Çevrede göz zevkini bozabilecek, doğaya zarar verebilecek, gelecek misafirlerimizi rahatsız edecek hiç bir şey kalmadı. Emeği geçen köylülerimize teşekkür ediyorum."