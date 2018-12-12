Köylülere "Biber Gazından Bir Şey Olmaz" Diyen Aydın Vali Yardımcısının Yetkileri Alındı

Aydın Kızılcaköy'de jeotermal enerji santralini protesto eden köylülere "Biber gazından bir şey olmaz ya" diyen Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat'ın yetkileri alındı.

Aydınkulis'in haberine göre Efeler'e bağlı Kızılcaköy Mahallesi'nde yaşanan olayların ardından İl Jandarma Komutanlığı ve il Emniyet Müdürlüğü ile ilgili görevler, Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat'tan alınarak, bir diğer Vali Yardımcısı olan Ömer Faruk Günay'a bağlandı.

TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR SONRASI SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Efeler'bağlı Kızılcaköy'de bir süredir jeotermal enerji santrali yapılmasına tepki gösteren köylüler, kendilerine sıkılan biber gazını Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat'a sormuştu. Vali yardımcısının, mandalina yiyerek "Bir şey olmaz, biber gazından ne olacak?" sözleri çevrecilerin tepkisini toplamıştı. Olay üzerine Vali Yardımcısı Arat hakkında Aydın Valiliği soruşturma başlatmıştı.

Aydın Valiliği'nden yapılan konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Olayın sükunete kavuşması sonrasında samimi sohbet ortamında Kızılcaköylü vatandaşlarımız ananelerimiz çerçevesinde ikramlarda bulunmuş ve eylem son bulmuştur. Ayrıca medyaya yansıyan görüntülerle ilgili soruşturma süreci başlatılmış olup kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur."

Soruşturma kapsamında Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat'ın yetkileri alındı.