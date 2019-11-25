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Köylüleri duygulandıran müze

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Vayvaylı köyünde yaşayan emekli Albay İsmail Özcan, dedesinden babasına, babasından da kendine kalan köy konağını restore ettirip içerisine 100 yıldır kullanılan tarihi eşyaları koyarak müzeye çevirdi.

25.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:45Köylüleri duygulandıran müze
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Vayvaylı köyünde yaşayan emekli Albay İsmail Özcan, dedesinden babasına, babasından da kendine kalan köy konağını restore ettirip içerisine 100 yıldır kullanılan tarihi eşyaları koyarak müzeye çevirdi.

2013 yılında emekli olan Albay İsmail Özcan, Vayvaylı köyünde bulunan baba evini restore ettirdi. Müzeye dönüştürülen iki katlı köy konağında, 100 yıl öncesinden günümüze kadar kullanılan tarım aletleri, müzik aletleri, tüfekler, radyolar, geleneksel kıyafetler, mutfak eşyaları gibi insanların günlük yaşantısında kullandığı eşyalardan oluşan toplam bin 500 eseri sergileniyor.

20 yıldır topladığı bu eşyaları müze haline getirdiği baba evinde sergileyen emekli Albay İsmail Özcan'a köylülerde evlerinde bulunan tarihi eşyaları getirerek destek veriyorlar. Müzeye dönüştürdüğü baba evinin yoğun ilgi gördüğünü belirten İsmail Özcan "Bu konağın yaklaşık 100 yıldan fazla bir tarihi var. Dedemizden kaldı burası. Büyüklerimiz vefat ettikten sonra burası 20-25 yıl atıl durumda kaldı. Daha sonra ben emekli olduktan sonra buraya bir tadilat yaptırdım. Kullanılmayan, geçmişten günümüze kullanılmış olan malzemeleri buraya koyduk ve büyük bir ilgi gördü. Aile büyüklerimiz de büyük bir destek oldu bu konuda. Köyümüzdeki vatandaşlarımız da ellerindeki malzemeleri getirerek buraya koydular. Bu hale getirdik. Bin 500 civarında parça var şu anda burada. Buraya gelenler ziyaret edenler, geçmişini hatırlıyor, atalarını hatırlıyor. Geçmişten günümüze bir bağ oluşturuyor. Dışarıda tarım aletleri var, karasaban, kağnı, pulluk gibi, içeride de eski silahlar, radyolar, güncel kullanılan mutfak malzemeleri var. Bu şekilde sergiliyor. Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü de bize destek veriyor. Teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Köylerinde böyle bir müzenin olmasından büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Vayvaylı köyü sakini Kemal Kocakütük ise, "Emekli Albayımız geldi, evini müzeye çevirdi. Güzel bir yer yaptı buraya. Tarihi eşyalar var. Bir kısmını biz de kullandık eskiden. Gördükçe mutlu oluyoruz" dedi. - OSMANİYE

İsmail Özcan, Güncel

Kaynak: İHA

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