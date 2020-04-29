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Köylülerin 5 bakkala 10 bin liralık borcunu hayırsever ödedi

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir hayırsever, köylülerin 5 bakkala borçlarını ödedi.

29.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:35
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir hayırsever, köylülerin 5 bakkala borçlarını ödedi.
Dereli köyünde, isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, köy imamı vasıtasıyla 5 bakkala ulaşarak, vatandaşların toplam 10 bin lira borcunu kapattı.
Bakkal Zeki Cihan ve Ünal Üstüntaş, hayırseverin örnek bir davranışta bulunduğunu dile getirdi.
Köy halkından Selahattin Saray ise "Bir hayırsever bakkala borçlarımızı ödedi. Allah razı olsun, Allah uzun ömürler versin." dedi.
İmam Kenan Atamtürk de hayırseverin, kendisini arayıp vatandaşların köy bakkalına borcunun toplamını hesaplatmasını istediğini söyledi.
Köydeki 5 bakkalı gezip isteneni yaptığını anlatan Atamtürk, şöyle konuştu:
"Vatandaşın borcu olan 10 bin lirayı bana gönderdi, ben de bakkallara paraları verdim. Ramazanda parasını ödeyemeyen vatandaşın hem sevabını kazanmış oldu hem de bakkallara bir girdi oldu bu sıkışık zamanda. İnşallah gelenek haline gelir. Allah razı olsun kendisinden."
Bu davranışın köylüleri çok mutlu ettiğini vurgulayan Atamtürk, "Köy halkından çok güzel tepkiler alıyoruz. Herkes ayrı ayrı kendisine dua ediyor." dedi. Köylülerin 5 bakkala 10 bin liralık borcunu hayırsever ödedi

Kaynak: AA

Etiketler: Dereli, Taşova, Amasya, Güncel, Haber

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