Köylülerin dostluk turnuvasındaki taşlı-sopalı kavgası kamerada

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, köyler arasında düzenlenen dostluk turnuvasında iki futbol takımı oyuncuları ve taraftarlar taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Jandarmanın kavgayı, havaya ateş ederek ayırmaya çalışması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.İlçede köyler arasında dostluk turnuvası düzenlendi. Kurtlar köyündeki toprak sahada düzenlenen turnuvada, Abdi Köyü ile Üveyikli takımları karşılaştı. Maçın 30'uncu dakikasında Abdi Köyü 1-0 öne geçti. Bu sırada birbirine sert müdahalede bulunan iki takımın oyuncusu tartıştı. Hakem, iki oyuncuyu da kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Sahanın dışına çıkan iki oyuncu kısa süre sonra kavga etmeye başladı. İki oyuncunun kavga ettiğini gören diğer oyuncular ve taraftarlar da kavgaya karıştı. Bir anda karışan sahaya giren jandarma, oyuncu ve taraftarları ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı. Buna rağmen taraflar bir süre daha kavga etmeyi sürdürdü. Takviye jandarma ekiplerinin gelmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı.O ANLAR KAMERADAKavga anı bir seyirci tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgada bazı sporcuların ve taraftarların hafif yaralandığı ve hastaneye giderek tedavi oldukları öğrenildi. Hakem kavganın ardından maçı ertelerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

- Zonguldak