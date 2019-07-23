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Köylülerin imece usulü yol bakım onarım çalışması

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutlubeyler köyünde köylüler alt yapı çalışmaları sonucu bozulan köy içi yolların bakım ve onarımını imece usulü kendileri yapıyorlar.

23.07.2019 12:35 Köylülerin imece usulü yol bakım onarım çalışması
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutlubeyler köyünde köylüler alt yapı çalışmaları sonucu bozulan köy içi yolların bakım ve onarımını imece usulü kendileri yapıyorlar.

Alt yapı çalışmaları sonucu bozulan köy içi yol ve alanlara kilitli parke taşı, bordür döşeme ve yol onarım çalışmalarını imece usulü gerçekleştirdiklerini söyleyen Köy Muhtarı Halil Gülmez," Kış gelmeden tamamlamayı hedeflediğimiz yol bakım onarım çalışmaları çerçevesinde yaklaşık 4 bin metrekare kilitli parke taşı ve 1000 metre bordür döşemesi gerçekleştireceğiz. Köyümüzde taş döşeme ustası çok olduğu için dışarıdan usta bulmamıza gerek kalmadı. Çalışmalarda bizlere destek olan köy halkıma çok teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Hisarcık, Kütahya, Güncel

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