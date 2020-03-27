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Köylülerin karantina duyarlılığı

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Karacaviran Köyü sakinleri Korona (COVİD-19) virüs salgını nedeniyle köy girişlerini kendi imkanları ile yasakladı.

27.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:43
Köylülerin karantina duyarlılığı
Adıyaman 'ın Gerger ilçesine bağlı Karacaviran Köyü sakinleri Korona (COVİD-19) virüs salgını nedeniyle köy girişlerini kendi imkanları ile yasakladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Bilim Kurulu'nun 'Evde kal, Sosyal mesafeyi koru, Hijyene dikkat et, Hayat eve sığar' çağrısına kulan veren Karacaviran Köyü sakinleri, köyün girişini taşlarla kapatarak, 'virüs salgınından dolayı köye giriş ve çıkış yasaktır' uyarı tabelasını yerleştirdiler. Salgından korunmak için böyle bir uygulama yapan yaklaşık 10 haneli köy sakinleri köye dışardan insan ve araç girişini engelleyerek kendilerini karantinaya aldıkları öğrenildi. Kendi imkanları ile kendilerini karantinaya alan vatandaşlar, Karacaviran Köyü civarında yolu taşlarla yolu kapattı.

Salgının bitene kadar evlerinde kalmak isteyen vatandaşlar zorunlu bir neden olmadığı sürece köylerinden çıkmayacağını ve aynı hassasiyetin de çevredik yerleşim yerlerinde de gösterilmesini bekliyor. - ADIYAMAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman, Gerger, Güncel

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