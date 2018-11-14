Köylünün Şefkat Gösterdiği Düzensiz Göçmenler Yaşadıklarını Anlattı

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:12



14 Kasım 2018 Çarşamba 17:12

Yunanistan'dan darp edilerek yarı çıplak halde zorla Türkiye'ye gönderildiklerini iddia eden düzensiz göçmenler, Türk insanının şefkatine ve Türk güvenlik güçlerinin kendilerine gösterdiği insani muameleye teşekkür etti. Dün Kiremitçisalih köyünde kahvehaneye yarı çıplak ve sırtlarında darp izleri görülür halde sığınan 14 düzensiz göçmen, köy halkının ikramları ve kıyafet yardımları sonrası jandarma aracılığıyla hastanede tedavi ettirildi.Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edilen düzensiz göçmenler, Yunanistan tarafında yaşadıklarını anlattı.Daha iyi bir hayat amacıyla kaçak yollarla Avrupa'ya gitmek için ülkelerini terk ettiklerini anlatan düzensiz göçmenler, Yunanistan'da kendilerine yapılan muamelenin insanlığa sığmadığını ifade ettiler. Düzensiz göçmenlerden Faslı Yasin Şidri (25), AA muhabirine yaptığı açıklamada, demir çubuklarla darp edilmeleri sonrası elbiseleri, telefonları ve paralarına el konularak Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti. Cezayirli Abdülkadir Fikraş (23) da Yunanistan topraklarına geçmeleri sonrası kendilerini sınır polisinin yakaladığını ve nezarete götürüldüklerini anlattı.Nezarette bir süre kalmalarının ardından nehir kenarına getirilip darp edildiklerini anlatan Fikraş, "Polis bizi nehir kenarına getirdi, maske takmışlardı. Telefon, para ve kıyafetlerimizi aldı. Sonra da zorla Türkiye tarafına gönderdi. Türkiye'de sığındığımız köylüler ve diğer görevliler bize çok iyi davrandılar, çektiğimiz acıyı unutturdular, Türkiye'ye şükranlarımızı sunuyorum." dedi. Faslı Cevad Tiri (26) ise Türkiye'nin merhamet ve şefkat ülkesi olduğunu ifade etti.-Geri itme yasa dışı bir durum "Geri itme" (push back) denilen zorla geri gönderme uygulamasının son zamanlarda Yunanistan tarafından sıkça uygulandığı iddia edildi. Güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın bu uygulamasının uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirtiyor.